مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الإثنين، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإيطالي:

أودينيزي VS إنتر ميلان، الساعة 21:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

دوري أدنوك للمحترفين:

الشارقة VS الإمارات، الساعة 21:00، على قناة أبوظبي الرياضية.

عجمان VS الوصل، الساعة 21:00، على قناة أبوظبي الرياضية.

الدوري المصري:

الأهلي VS إنبي، الساعة 23:00، على قناة أون تايم سبورتس.

كأس السوبر السعودي:

الاتحاد VS الوحدة، الساعة 20:00، على قناتي SSC EXTRA 1 HD، وSSC EXTRA 1 SD.

الهلال VS النصر، الساعة 22:30، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.