مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الهلال يلاقي النصر في كأس السوبر السعودي.
تقام، اليوم الإثنين، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإيطالي:
أودينيزي VS إنتر ميلان، الساعة 21:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.
دوري أدنوك للمحترفين:
الشارقة VS الإمارات، الساعة 21:00، على قناة أبوظبي الرياضية.
عجمان VS الوصل، الساعة 21:00، على قناة أبوظبي الرياضية.
الدوري المصري:
الأهلي VS إنبي، الساعة 23:00، على قناة أون تايم سبورتس.
كأس السوبر السعودي:
الاتحاد VS الوحدة، الساعة 20:00، على قناتي SSC EXTRA 1 HD، وSSC EXTRA 1 SD.
الهلال VS النصر، الساعة 22:30، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.