الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم وأمم آسيا
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، استضافة البلاد كافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مع تحمل كافة التكاليف المتعلقة بهذه المباريات.
وقال الاتحاد الجزائري، في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".
وأضاف البيان: "يعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين منتخبي فلسطين وأستراليا المقرر إقامتها في 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".
وكان الرجوب كشف، يوم السبت، في برنامج لإذاعة الجزائر الدولية، عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات الفريق، معربا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي على هذا الطلب.
ويلعب منتخب فلسطين ضمن المجموعة التاسعة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جوار منتخبات أستراليا ولبنان.