الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

وقال الاتحاد الجزائري، في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

وأضاف البيان: "يعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين منتخبي فلسطين وأستراليا المقرر إقامتها في 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".