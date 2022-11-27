حكيم زياش: مباراة كرواتيا كانت أصعب من مواجهة بلجيكا

سجل البديلان عبدالحميد صابري وزكرياء أبوخلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2/0 على بلجيكا في مفاجأة كبيرة اليوم الأحد ويعزز فرصه في التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 1986.

وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3/1 على البرتغال في 1986 و3/0 على اسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2018 بنقطة وحيدة.