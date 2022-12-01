مباراة المغرب وكندا.. يوسف النصيري أول مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم
بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم، بعدما سجل الهدف الثاني لأسود الأطلس أمام كندا، اليوم الخميس.
وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تقدم حكيم زياش بالهدف الأول.
وبحسب شبكة "بي إن سبورت"، فإن يوسف النصيري بات أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس.
وسجل يوسف النصيري هدفًا في تعادل المغرب 2/2 مع إسبانيا في نسخة 2018 في روسيا، حيث ودع أسود الأطلس من الدور الأول.
ويحتاج المنتخب المغربي للفوز أو التعادل لحسم تأهله بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباراة كرواتيا وبلجيكا.
وسيصعد منتخب المغرب حال الخسارة بشرط فوز كرواتيا أو تعادل المنتخبين بشرط خسارة المغرب بأقل من 3 أهداف.
وحال تأهله سيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 مع أحد منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم: إسبانيا، وألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.