مباراة المغرب وكندا.. يوسف النصيري أول مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم

بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم، بعدما سجل الهدف الثاني لأسود الأطلس أمام كندا، اليوم الخميس.

وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تقدم حكيم زياش بالهدف الأول.