رسميا.. استقالة مجلس إدارة يوفنتوس بالكامل

أعلن يوفنتوس أن مجلس إدارة النادي تقدم باستقالته بالكامل، بما في ذلك الرئيس أندريا أنييلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، اليوم الإثنين.

كما استقال المدير العام موريزيو أريفابيني، لكنه سيظل مسؤولا عن الإدارة في هذه الفترة الانتقالية، ومن الواضح أنه يتجه نحو إدارة جديدة.