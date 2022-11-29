رسميا.. استقالة مجلس إدارة يوفنتوس بالكامل
أعلن يوفنتوس أن مجلس إدارة النادي تقدم باستقالته بالكامل، بما في ذلك الرئيس أندريا أنييلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، اليوم الإثنين.
كما استقال المدير العام موريزيو أريفابيني، لكنه سيظل مسؤولا عن الإدارة في هذه الفترة الانتقالية، ومن الواضح أنه يتجه نحو إدارة جديدة.
وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إنه سيتم تعيين مجلس استثنائي وذلك بعد فتح مكتب المدعي العام في تورينو تحقيقا مع المجلس في تهم تتعلق بالميزانية التي ستتم الموافقة عليها، وتأجيل اجتماع المساهمين إلى 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبذلك تنتهي إحدى أكثر فترات النادي نجاحًا، والذي حقق خلالها رقما قياسيا بالفوز بتسع بطولات متتالية للدوري المحلي وذلك بعد تولي أنييلي منصبه كرئيس للنادي في 19 مايو/أيار 2010.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020، أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.
ويزعم الادعاء العام في تورينو أن يوفنتوس قلل من خسائره المالية في 2018 و2019 و2020.
وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.