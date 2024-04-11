"النهائي".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال
يشهد ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مواجهة مثيرة بين الاتحاد والهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية ونهائي كأس السوبر السعودي.
وتقام بطولة السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 نيسان/ أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.
وتأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر بالفوز 2-1 على الوحدة، وسيلتقي في النهائي مع الهلال الذي تغلب 2-1 على النصر في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وسبق أن التقى الهلال مع الاتحاد 4 مرات منذ بداية الموسم الحالي، الأولى يوم 1 سبتمبر الماضي في الدوري السعودي وتفوق الزعيم 4/3.
وفي الأول من مارس الماضي، كرر الهلال فوزه على الاتحاد مرة أخرى في دوري روشن بنتيجة 3/1.
وكان الصدام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتفوق الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، مرتين ذهابًا وإيابًا.
موعد المباراة:
تنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة:
سيتم بث المباراة على (SSC1)، وقناة أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports Asia1).