"النهائي".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

وتقام بطولة السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 نيسان/ أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

وتأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر بالفوز 2-1 على الوحدة، وسيلتقي في النهائي مع الهلال الذي تغلب 2-1 على النصر في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وسبق أن التقى الهلال مع الاتحاد 4 مرات منذ بداية الموسم الحالي، الأولى يوم 1 سبتمبر الماضي في الدوري السعودي وتفوق الزعيم 4/3.

وفي الأول من مارس الماضي، كرر الهلال فوزه على الاتحاد مرة أخرى في دوري روشن بنتيجة 3/1.

وكان الصدام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتفوق الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، مرتين ذهابًا وإيابًا.