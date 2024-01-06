خواكين سانشيز قائد فريق ريال بيتيس الأسبق يتحول إلى مصارع ثيران

وفي 20 أبريل الماضي أعلن فريق ريال بيتيس الإسباني، اعتزال نجمه خواكين سانشيز عن عمر يصل إلى 41 سنة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن خواكين سيتجه إلى لعبة مصارعة الثيران

وأضافت: "بمجرد أن علق خواكين حذائه، أصبح مصارع ثيران".

كان خواكين شغوفًا بمصارعة الثيران لعدة سنوات، حتى أنه دعا العديد من مصارعي الثيران لحضور حفل زفافه.

وقال اللاعب في وقت سابق: "كانت متعتى الوحيدة هو الذهاب إلى مصارعة الثيران، حيث إنها تعتبر تقاليد شعبية في إسبانيا، ولذلك عندما كنت صغيراً، كنت أتمنى أن أصبح مصارع ثيران".