ناد إيطالي ينافس النصر السعودي على ضم نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان قد يدخل في منافسة قوية مع النصر السعودي لضم آرون وان-بيساكا، نجم مانشستر يونايتد، الذي يواجه صعوبات في المشاركة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الهولندي تين هاغ.

وذكرت تقارير سابقة، أن النادي السعودي وضع ظهير يونايتد الآن هدفاً سابقا له، حيث قدم عرضاً جرى رفضه بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

ولم توضح التقارير هل سيسعى النصر للدخول مجددا في سباق ضم الظهير الأيمن ليونايتد أم لا مع فتح باب الميركاتو المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، اليوم السبت، فإن إنتر حدد وان-بيساكا كبديل محتمل في الصيف، حيث يتطلعون إلى بناء فريقهم استعدادًا لموسم 2024/25.