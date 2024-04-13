ناد إيطالي ينافس النصر السعودي على ضم نجم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان قد يدخل في منافسة قوية مع النصر السعودي لضم آرون وان-بيساكا، نجم مانشستر يونايتد، الذي يواجه صعوبات في المشاركة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الهولندي تين هاغ.
وذكرت تقارير سابقة، أن النادي السعودي وضع ظهير يونايتد الآن هدفاً سابقا له، حيث قدم عرضاً جرى رفضه بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.
ولم توضح التقارير هل سيسعى النصر للدخول مجددا في سباق ضم الظهير الأيمن ليونايتد أم لا مع فتح باب الميركاتو المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، اليوم السبت، فإن إنتر حدد وان-بيساكا كبديل محتمل في الصيف، حيث يتطلعون إلى بناء فريقهم استعدادًا لموسم 2024/25.
ويرتبط وان-بيساكا حاليًا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2025 بعد أن اختار يونايتد تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام في يناير الماضي، ولم يوافق اللاعب بعد على شروط صفقة جديدة لتمديد تعاقده؛ لذلك قد يميل يونايتد إلى بيع المدافع قبل أن يخاطروا بخسارته مجانًا.
ويزعم التقرير أن وان-بيساكا يمكن التوقيع معه مقابل 15 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني).
وان-بيساكا، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد معاناته المتكررة من الإصابات العضلية.
ويحتل إنتر حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن وصيفه ميلان.