ترتيب الدوري السعودي: الأهلي يكتسح الفيحاء ويصعد للمركز الثالث

وأرسل سانت-ماكسيمين تمريرة عرضية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 11 حولها البريكان برأسه قبل أن يتوغل لاعب نيوكاسل يونايتد السابق من الجانب الأيسر ويمهد الكرة لزميله علي مجرشي الذي سجل بضربة رأس أيضا ليجعل النتيجة 2-صفر بعد 17 دقيقة من اللعب.

ومن محاولة نادرة لصاحب الأرض، أبعد مدافع الأهلي روجر إيبانيز تسديدة سلطان مندش من على خط المرمى قبل أن يعلن الحكم وجود تسلل في بداية اللعبة على الفيحاء.

وأجهض لاعبو الأهلي فرصة هجمة مبكرة للفيحاء ليتبادل البريكان الكرة مع سانت-ماكسيمين ويسجل مهاجم السعودية الهدف الثالث بعد نصف ساعة من اللعب.

وسجل رياض محرز الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها فرانك كيسي.

وقدم الأهلي عرضا واثقا بعد الاستراحة بسبب تقدمه بفارق كبير واستحوذ على الكرة في وسط الملعب معتمدا على التمريرات القصيرة والسريعة.

وأبعد فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء تسديدة محرز من ركلة حرة من مدى بعيد في الدقيقة 62 قبل أن يظهر إدوار مندي حارس الأهلي ويستحوذ على الكرة من المهاجم فاشيون ساكالا وهو يحاول مراوغته بعد انفراد.

وقدم جابري بييجا فرصة على طبق من ذهب للبديل روبرتو فيرمينو لكنه سدد من مدى قريب أعلى العارضة ليفوت فرصة الهدف الخامس للأهلي قرب النهاية.