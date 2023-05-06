وفاة فوزي المرضي لاعب نادي الهلال السوداني السابق

ويعد "المرضي" أحد عمالقة الرياضة في السودان، وقد أُطلق عليه "فوزي الأسد" لذوده عن عرين الهلال والمنتخب السوداني، كما عمل مدربًا في نادي الهلال.

ووُلد محمد فوزي محجوب المرضي في أم درمان، العام 1953، ولعب لفريق الهلال في العام 1971.

وعلى المستوى الدولي لعب "المرضي" 29 مباراة دولية، واعتزل الكرة العام 1980م.

وعمل في مجال التدريب، العام 1982، للعديد من الأندية، على رأسها الهلال السوداني، والمنتخب السوداني.