كارديف سيتي يُقاضي نانت الفرنسي ويطلب التعويض عن أضرار صفقة سالا بعد وفاته

وسقطت طائرة تقل سالا في القنال الإنجليزي بينما كان في طريقه للانضمام إلى كارديف مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (18.21 مليون دولار) من نانت الفرنسي في 2019؛ ما أدى إلى مقتله والطيار.

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من كارديف دفع القسط الأول من رسوم الانتقال المتفق عليها قبل وفاة سالا، والتي بلغت ستة ملايين يورو (6.60 مليون دولار)، وحُرم من الانتقالات في ديسمبر بعد إخفاقه في دفع المبلغ.

وبعد رفض استئناف كارديف أمام محكمة التحكيم الرياضية، دفعوا المبلغ الذي رفع الفيفا بعده الحظر، لكن النادي الويلزي ذهب بعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.