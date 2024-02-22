رسميا.. توني كروس يعود لمنتخب ألمانيا

وسبق أن لعب كروس، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، مع المانشافت، في 106 مباريات، وبدأ مشواره الدولي في 2010.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو وتقام في 10 مدن، وتقام المباراة النهائية في برلين يوم 14 يوليو.

وخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول في كأس العالم في 2018 و2022.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا في مارس المقبل.

وفي يورو 2024 يلعب منتخب ألمانيا مع أسكتلندا، والمجر، وسويسرا في المجموعة الأولى.