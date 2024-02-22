رسميا.. توني كروس يعود لمنتخب ألمانيا
أعلن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، اليوم الخميس، رسميا، عودته إلى منتخب ألمانيا.
وقال كروس: "اعتبارًا من مارس سألعب مجددا لمنتخب ألمانيا".
وأضاف: "لماذا؟ لأن مدرب المنتخب الوطني طلب مني هذا، ولأنني أريد هذا، ولأنني أثق في أنه هناك المزيد من الأشياء التي يمكن تحقيقها مع الفريق في البطولة الأوروبية أكثر مما يعتقد الناس في الوقت الحالي".
وأعلن كروس، البالغ من العمر 34 عاما، اعتزاله بعد خسارة ألمانيا 0/2 أمام إنجلترا في دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2020، التي أقيمت صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسبق أن لعب كروس، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، مع المانشافت، في 106 مباريات، وبدأ مشواره الدولي في 2010.
وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو وتقام في 10 مدن، وتقام المباراة النهائية في برلين يوم 14 يوليو.
وخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول في كأس العالم في 2018 و2022.
ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا في مارس المقبل.
وفي يورو 2024 يلعب منتخب ألمانيا مع أسكتلندا، والمجر، وسويسرا في المجموعة الأولى.