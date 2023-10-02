القوة الجوية العراقي يهزم أجمك الأوزبكي ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا (فيديو)

وضع علي جاسم القوة الجوية في المقدمة بتسديدة في الزاوية العليا لمرمى الحارس فاليجون رحيموف بعد مجهود فردي عقب دقيقتين من البداية.

وسجل سنجر تورسونوف بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به كرة أبعدها الحارس من تسديدة لمحمد قاسم بعد ثلاث دقائق من الاستراحة ليجعل النتيجة 2-صفر لفريق المدرب أيوب أوديشو.

وقلص سيافاش حقنازاري النتيجة لصاحب الأرض قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.