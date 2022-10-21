الدوري الأوروبي.. آرسنال يهزم أيندهوفن ويتأهل لمرحلة خروج المغلوب

تأهل آرسنال لمرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعدما هز جرانيت تشاكا الشباك في الشوط الثاني، ليفوز آرسنال 1-صفر على أيندهوفن على ملعب الإمارات اليوم الخميس.

ويعني الفوز بهذه المباراة، التي أعيد ترتيب موعدها بعد تأجيلها الشهر الماضي لوفاة الملكة إليزابيث، أن آرسنال سينهي دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني بالمجموعة الأولى بعد أن حافظ على بدايته المثالية بعد أربع مباريات.

عانى أصحاب الأرض من شوط أول محبط حيث سيطروا على مجريات المباراة وأطلقوا تسع تسديدات مقابل تسديدة وحيدة للفريق الهولندي، لكنهم أخفقوا في صناعة فرص واضحة.

بدأ آرسنال الشوط الثاني بتثاقل قبل أن يقترب بوكايو ساكا وإيدي نكيتياه وجابرييل جيسوس من كسر الجمود، لكن تشاكا منح فريق المدرب ميكل أرتيتا تقدما مستحقا في الدقيقة 71.

ولعب البديل مارتن أوديجارد الكرة إلى تاكيهيرو تومياسو الذي لعبها لتشاكا غير المراقب ليسددها لاعب الوسط السويسري في مرمى أيندهوفن مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويتصدر آرسنال المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني. وهذه النتيجة تضعه على أعتاب حسم الصدارة في النهاية.