لكمه وأسقطه أرضا.. اعتداء مروّع من رئيس ناد على حكم تركي (فيديو)
ألقت الشرطة القبض على رئيس أحد أكبر الأندية التركية، بعد أن لكم حكما بطريقة صادمة، وتركه بحاجة إلى العلاج في المستشفى.
وأكد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيكسي، أنه تم تأجيل جميع المباريات في جميع الدوريات في البلاد إلى أجل غير مسمى.
وقع الحادث يوم الإثنين، بعد تعادل أنقرة غوغو مع ريزه سبور 1-1 في الدوري التركي الممتاز.
وشهدت المباراة توترا عند حصول كل من علي سوي لاعب أنقرة غوغو، وريزه سبور أميرهان توبكو على إنذارين.
ونشبت الأزمة حينما واجه الحكم خليل أوموت ميلر، فاروق قوجة رئيس أنقرة غوغو؛ إذ بادر الأخير بلكم الحكم في وجهه.
وسقط ميلر على الأرض بعد تعرضه للضرب، ثم تعرض للركل بشكل مثير من قبل شخص آخر مجهول أثناء محاولته حماية وجهه.
وهرعت مجموعة من اللاعبين والجهاز الفني والأمن إلى مكان الحادث، لمنع تفجر الوضع أكثر من ذلك.
وظهرت علامات الاعتداء على وجه الحكم، الذي تردد أنه ذهب إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام محلية وصحيفة ذا صن البريطانية.
وعقد الاتحاد التركي لكرة القدم على الفور، اجتماعًا استثنائيًا قبل الإعلان عن تعليق جميع مباريات كرة القدم داخل البلاد إلى أجل غير مسمى.
وأدان وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أكين باك الاعتداء على الحكم.
وجاء في منشور لوزير الرياضة التركي عبر منصة التواصل الاجتماعي: "لا نريد أن نرى هذه الصور في ملاعبنا، والتي لا تتناسب مع روح الرياضة وكرة القدم التركية".
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: “نحن نتابع هذا الحادث المؤسف”.
ويعدّ ميلر البالغ من العمر 37 عامًا أحد أفضل الحكام في تركيا، وهو مدرج في قائمة الفيفا الدولية، وكذلك قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر منصة إكس إن الرياضة "لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".
ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.
وقال وزير العدل التركي إن محكمة محلية أمرت اليوم الثلاثاء باعتقال فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوغو، كما أمرت باحتجاز اثنين آخرين من المشتبه بهم في أعمال العنف.
وقال وزير العدل يلماظ تونش إن قوجة واثنين آخرين اعتقلوا رسميا بتهمة "إصابة موظف عام" بعد أن أخذ الادعاء أقوالهم.
وقال تونش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "التحقيق مستمر بدقة". وتم اتخاذ قرار بفرض رقابة قضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.