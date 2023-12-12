لكمه وأسقطه أرضا.. اعتداء مروّع من رئيس ناد على حكم تركي (فيديو)

وقع الحادث يوم الإثنين، بعد تعادل أنقرة غوغو مع ريزه سبور 1-1 في الدوري التركي الممتاز.

وشهدت المباراة توترا عند حصول كل من علي سوي لاعب أنقرة غوغو، وريزه سبور أميرهان توبكو على إنذارين.

ونشبت الأزمة حينما واجه الحكم خليل أوموت ميلر، فاروق قوجة رئيس أنقرة غوغو؛ إذ بادر الأخير بلكم الحكم في وجهه.

وسقط ميلر على الأرض بعد تعرضه للضرب، ثم تعرض للركل بشكل مثير من قبل شخص آخر مجهول أثناء محاولته حماية وجهه.

وهرعت مجموعة من اللاعبين والجهاز الفني والأمن إلى مكان الحادث، لمنع تفجر الوضع أكثر من ذلك.

وظهرت علامات الاعتداء على وجه الحكم، الذي تردد أنه ذهب إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام محلية وصحيفة ذا صن البريطانية.