الزمالك على صفيح ساخن قبل خوض منافسات كأس الملك سلمان
يعيش نادي الزمالك على صفيح ساخن قبيل انطلاق منافسات كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، خلال الشهر الجاري، سواء تقارير رحيل عدد من لاعبيه عقب البطولة، أو عدم قدرة النادي الأبيض على استقدام لاعبين جدد، فضلا عن الأزمة المالية للنادي.
وتطير بعثة الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد؛ من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري، وسط أزمات فنية ومالية متلاحقة.
الزمالك مهدد بفقدان أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح خلال الصيف الجاري، بعد رحيل إمام عاشور رسميًا إلى الأهلي.
الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعيش جماهير الزمالك في قلق وترقب بسبب منع النادي من قيد صفقاته الجديدة، بعد عدم دفعه لغرامات سبورتنغ لشبونة ومستحقات بنجامين أشيمبونج، مما يهدد فرص النادي الأبيض في التعاقد مع لاعبين جدد.
تهديدات النجوم بالرحيل
تلقى أحمد مصطفى زيزو عروضًا من تركيا للرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الفريق الأبيض، حيث يعد زيزو أحمد أهم لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة.
كما كشفت بعض التقارير عن تلقي نادي الزمالك عرضًا مغريًا من نادي إيفرتون الإنجليزي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، للحصول على خدمات زيزو.
وفجّر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة بأن زيزو طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع لاعبين "سوبر" خلال الفترة المقبلة، كي يستطيع الفريق المنافسة مستقبلا، وإلا سيحزم حقائبه ويرحل.
ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن زيزو هدد إدارة الزمالك بالرحيل بعد البطولة العربية حال عدم تدعيم الفريق الأول بصفقات "سوبر" تساعد الفريق على الخروج من كبوته.
وواصل: "زيزو أكد لإدارة الزمالك أنه لن يستطيع أن يتحمل عبء الفريق وحده ويجب التدعيم بنجوم سوبر وإلا سيضطر لقبول العروض الخارجية؛ لأنه لن يستطيع مواجهة الضغط خلال الموسم المقبل".
كما تلقى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عرضًا يونانيًا للرحيل أيضًا هذا الصيف، وسط مخاوف من تكرار سيناريو إمام عاشور الذي احترف في الدنمارك، وعاد مباشرة إلى الأهلي.
وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب تلقى عرضًا من الأهلي، وآخر من بيراميدز استغلالا للحالة السيئة التي يمر بها الفريق، وعدم انتظام مستحقاتهم المالية.
وأضاف: "عقد أحمد فتوح ممتد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، ويرغب في تجديد عقد مع النادي، ولكن طلبه في الوقت الحالي هو الحصول على مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد، ولكنه سيوافق على التجديد فور تلبية طلباته".
وواصل: "فتوح يميل لقبول عرض بيراميدز حال عدم تلبية الزمالك لطلباته، خاصة وأنه يرتبط معنويًا بجماهير الزمالك".
عودة المعارين تنبئ بعدم إبرام صفقات جديدة
مع عودة الفريق إلى تدريباته بعد الراحة السلبية، قررت إدارة النادي الأبيض استدعاء اللاعبين المعارين بعد نهاية الموسم.
وانتظم في المران عدة لاعبين عائدين من الإعارة مثل يوسف إبراهيم (أوباما) صانع اللعب، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط والمدافع محمود علاء، وأحمد أيمن منصور.
ومع اقتراب بطولة كأس الملك سلمان وعودة المعارين، والتباطؤ في إبرام تعاقدات جديدة، تعيش جماهير الزمالك حالة من القلق والتوتر تحسبًا ألا تقوم الإدارة بأي صفقات جديدة.
ملف فريق الكرة بين يدي أمير مرتضى منصور، ولا يوجد أي بوادر لإبرام أي صفقة، حيث يرفض أعضاء مجلس الزمالك الرد على أي سؤال يخص فريق الكرة، مؤكدين أن الأمر كله بين يدي أمير المشرف العام على الكرة.
ولم يدخل الزمالك في أي مفاوضات مع لاعين جدد باستثناء محمود حمادة لاعب فاركو ومحمد شحاتة لاعب الجيش وأحمد كالوشا مدافع إنبي، ولكن لم يتخذ الزمالك أي خطوات فعلية لحسم تلك الصفقات.
كما فشل النادي –حتى اللحظة- في تسويق محمود شبانة، وعبدالله جمعة، وسامسون أكينيولا وعمر جابر، وهم اللاعبون المقرر استبعادهم الموسم المقبل، ولم ينجح النادي في إنهاء عقودهم بالتراضي أو استخدامهم في صفقات تبادلية.
مصالحة الجماهير في البطولة العربية
ورغم كل هذه الأزمات يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره وتعويضها عن الموسم المحبط عن طريق التألق في البطولة العربية لكرة القدم التي ستبدأ منافساتها بعد أيام قليلة رغم صعوبة المهمة.
وتقام نهائيات البطولة العربية بالسعودية في الفترة من 27 يوليو/ تموز الجاري وحتى 12 أغسطس/ آب المقبل.
وأخفق الزمالك في الفوز بأي لقب بعد نتائجه المخيبة خلال الموسم المنصرم، إذ خرج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وودع كأس مصر وخسر كأس السوبر المحلي والدوري المصري الممتاز.
ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثالثة القوية التي تضم النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والشباب والاتحاد المنستيري التونسي.
وقال الزمالك إنه بدأ أمس السبت التدريبات بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ استعدادًا للسفر إلى السعودية بعد يومين.