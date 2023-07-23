الزمالك على صفيح ساخن قبل خوض منافسات كأس الملك سلمان

وتطير بعثة الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد؛ من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري، وسط أزمات فنية ومالية متلاحقة.

الزمالك مهدد بفقدان أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح خلال الصيف الجاري، بعد رحيل إمام عاشور رسميًا إلى الأهلي.

الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعيش جماهير الزمالك في قلق وترقب بسبب منع النادي من قيد صفقاته الجديدة، بعد عدم دفعه لغرامات سبورتنغ لشبونة ومستحقات بنجامين أشيمبونج، مما يهدد فرص النادي الأبيض في التعاقد مع لاعبين جدد.