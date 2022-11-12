روسيا تقاطع كأس العالم وتواصل نشاطها خلال مونديال قطر

قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم عدم الالتزام بإيقاف نشاط اللعبة تمامًا خلال كأس العالم التي تنطلق في قطر الأسبوع المقبل، وذلك بعد استبعاد المنتخب من خوض التصفيات بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه تم تعليق الدوري الروسي لمدة 4 أشهر تمثل فترة التوقف خلال فصل الشتاء القارص في البلاد بداية من الأحد المقبل، لكن مباريات كأس ستنطلق في نهاية الشهر الحالي.

وستقام مباراة الدوري بين دينامو موسكو وسسكا موسكو أصحاب المركزين الخامس والثالث، يوم الأحد المقبل، وستكون آخر مباراة في العام في الدوري الذي سيستأنف في الربيع.

ومع ذلك، سيستمر لعب الكأس، حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خلال كأس العالم في قطر، إذ إن الاتحاد الروسي بعد استحالة خوض البطولات الأوروبية بعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) باستبعاد كافة الأندية والمنتخبات الروسية من مسابقاته، ابتكر الاتحاد الروسي بطولة جديدة للترفيه عن المشجعين المحليين.

لهذا السبب، عندما تبدأ نهائيات كأس العالم، في 20 نوفمبر/تشرين الأول الحالي، ستلعب الأندية الروسية في اليومين الأخيرين من دور المجموعات لبطولة الكأس.

وستقام مباريات الكأس، في 22 و23 نوفمبر وفي 26 و27 نوفمبر، حيث سيتنافس أفضل فريقين بين المجموعات الأربع في ربع نهائي البطولة.

ويتصدر زينيت الدوري، لكنه خسر في الكأس من سبارتاك غييرمو أباسكال (3-صفر) ويحتل المركز الثالث في المجموعة. لكنه سيتعين عليه الفوز في المباراتين المتبقيتين على أرضه ضد فاكيل وخارج ملعبه ضد موسكوفيتيس.

وعادةً ما تبدأ العطلة الشتوية للدوري الروسي، في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول، لكن كأس العالم هذا الموسم قد قلص أيضًا خطط الاتحاد المحلي.

ومع حقيقة استبعاد روسيا من كأس العالم، وعدم تمكن المنتخب الوطني من خوض المباراة الفاصلة ضد بولندا، ويضاف هذا إلى حقيقة أن الأندية الروسية (زينيت وسبارتاك وسسكا) لا يمكنها المشاركة في البطولات الأوروبية أيضًا تحتم على الاتحاد المحلي ملء هذا الفراغ بإقامة الكأس وبطولة تنشيطية أخرى.

وتبدأ الأندية الروسية الموسم الشتوي التحضيري في الأسبوع الثاني من شهر يناير، والذي يقام عادة في البلدان الأكثر دفئًا مثل إسبانيا أو تركيا أو الشرق الأوسط.