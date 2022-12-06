رغم عدم بدء رونالدو أساسيًا.. جورجينا رودريغز تظهر على مدرجات استاد لوسيل (صور)

ظهرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد منتخب البرتغال، على مدرجات استاد لوسيل لدعم صديقها في مباراة ثُمن النهائي أمام سويسرا.

وعلى الرغم من عدم بدء كريستيانو رونالدو المباراة كلاعب أساس في تشكيلة منتخب بلاده، حرصت جورجينا رودريغز على التواجد للاستمرار في دعمه.

وواجه رونالدو موجة من الانتقادات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، حيث طالب أغلبية المشجعين البرتغاليين في استفتاء بصحيفة "أبولا" بعدم الدفع به كعنصر أساس، وهو ما حدث أمام سويسرا.

وتتواجد "جورجينا رودريغز" في قطر برفقة عائلة رونالدو بالكامل ما بين أبنائه وشقيقاته ووالدته.