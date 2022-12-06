رغم عدم بدء رونالدو أساسيًا.. جورجينا رودريغز تظهر على مدرجات استاد لوسيل (صور)
ظهرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد منتخب البرتغال، على مدرجات استاد لوسيل لدعم صديقها في مباراة ثُمن النهائي أمام سويسرا.
وعلى الرغم من عدم بدء كريستيانو رونالدو المباراة كلاعب أساس في تشكيلة منتخب بلاده، حرصت جورجينا رودريغز على التواجد للاستمرار في دعمه.
وواجه رونالدو موجة من الانتقادات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، حيث طالب أغلبية المشجعين البرتغاليين في استفتاء بصحيفة "أبولا" بعدم الدفع به كعنصر أساس، وهو ما حدث أمام سويسرا.
وتتواجد "جورجينا رودريغز" في قطر برفقة عائلة رونالدو بالكامل ما بين أبنائه وشقيقاته ووالدته.
وتأهل منتخب البرتغال إلى ثُمن النهائي في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد فوزه على غانا بنتيجة 3-2 ثم التغلب على أوروغواي بنتيجة 2-0 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-2.
وصعد منتخب سويسرا في وصافة المجموعة السابعة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 1-0 والخسارة أمام البرازيل بنفس النتيجة ثم الفوز على صربيا بنتيجة 3-2.
ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات الرسمية بين منتخبي البرتغال وسويسرا التي بدأت، يوم 1 مايو 1938، في تصفيات كأس العالم وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-1.
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1970 وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1، كما تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، العام 1988، وتعادلا بنتيجة 1-1 وأيضًا دون أهداف في لقاء الإياب.
ولعب المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 وبنتيجة 2-1 وتجدد الموعد أيضًا في تصفيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1-0.
وتغلب منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 في بطولة أمم أوروبا، العام 2008، وتبادل المنتخبان الفوز بنفس النتيجة في تصفيات كأس العالم 2016، كما فاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية العام 2019.
وتقابل المنتخبان في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية، وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 4-0، وتغلب منتخب سويسرا على ملعبه بنتيجة 1-0.