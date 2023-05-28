رسميًا.. هبوط ليستر سيتي وبقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
هبط ليستر سيتي، رسميًا، اليوم الأحد، إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في حين ضمن إيفرتون البقاء في البريميرليغ.
وتغلب إيفرتون 1/0 على بورنموث، في حين خسر فاز ليستر سيتي 2/1 على ويستهام لكنه نزل لدوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الـ18 برصيد 34 نقطة ويتأخر بنقطتين فقط عن إيفرتون.
وبذلك هبط ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، وظل إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان ليستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016 لكنه نزل لدوري الدرجة الأولى بعد 7 سنوات.
وقضى إيفرتون سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي نادٍ آخر، ولم يغب عن الأضواء خلال 69 عامًا.
وفي الموسم الماضي، أفلت إيفرتون من الهبوط بعد أن استفاد من دعم هائل من الجماهير في جوديسون بارك.
وبنهاية موسم 2022/2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمنت أندية: مانشستر سيتي آرسنال، ومانشستر يونايتد، وآرسنال، التأهل لدوري أبطال أوروبا، في حين تأهل ليفربول وبرايتون للدوري الأوروبي، وتأهل أستون فيلا للدور الفاصل في دوري المؤتمر الأوروبي.
ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي وحال الحفاظ على اللقب الموسم المقبل فإنه سيكون أول فريق في تاريخ المسابقة يفوز باللقب 4 مرات متتالية.
وكان هذا اللقب التاسع لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والخامس منذ التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.