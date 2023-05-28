رسميًا.. هبوط ليستر سيتي وبقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

هبط ليستر سيتي، رسميًا، اليوم الأحد، إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في حين ضمن إيفرتون البقاء في البريميرليغ.

وتغلب إيفرتون 1/0 على بورنموث، في حين خسر فاز ليستر سيتي 2/1 على ويستهام لكنه نزل لدوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الـ18 برصيد 34 نقطة ويتأخر بنقطتين فقط عن إيفرتون.

وبذلك هبط ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، وظل إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.