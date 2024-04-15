الليتواني أليكنا يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص (فيديو)

حطم الليتواني ميكولاس أليكنا الرقم القياسي العالمي في رمي القرص، متجاوزا أطول رقم عالمي للرجال في ألعاب القوى، والذي تم تسجيله قبل 38 عاما.

وحقق اللاعب الليتواني، البالغ 21 عاما، مسافة مذهلة بلغت 74.35 متر في محاولته الخامسة في رامونا بولاية أوكلاهوما، ليحطم الرقم القياسي للألماني يورغن شولت، البالغ 74.08 متر والذي سجله عام 1986.