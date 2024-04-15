الليتواني أليكنا يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص (فيديو)
اللاعب الليتواني حقق مسافة مذهلة
حطم الليتواني ميكولاس أليكنا الرقم القياسي العالمي في رمي القرص، متجاوزا أطول رقم عالمي للرجال في ألعاب القوى، والذي تم تسجيله قبل 38 عاما.
وحقق اللاعب الليتواني، البالغ 21 عاما، مسافة مذهلة بلغت 74.35 متر في محاولته الخامسة في رامونا بولاية أوكلاهوما، ليحطم الرقم القياسي للألماني يورغن شولت، البالغ 74.08 متر والذي سجله عام 1986.
وحصد أليكنا الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022 في يوجين، وبرونزية العالم العام الماضي في بودابست.
وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رقمه القياسي يخضع لإجراءات التصديق المعتادة.
وتفوق ميكولاس على والده فيرغيليوس، وهو أيضا أحد أفضل رماة القرص في التاريخ، ولكنه يحتل الآن المركز الثالث في قائمة أفضل رماة في العالم على الإطلاق بمسافة 73.88 متر عام 2000.