الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في كأس العالم
تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (أحمد بن علي) المونديالي لمتابعة لقاء الأرجنتين ومنافسه أستراليا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت قطر والسعودية على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة الكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 1/2 والفوز على المكسيك بنتيجة 2/0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.
وصعد منتخب أستراليا في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1/4 والفوز على تونس بنتيجة 1/0 والتغلب على الدنمارك بنفس النتيجة.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 1992 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2/0 ثم تقابلا في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1/1 ثم فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/0.
وفاز منتخب الأرجنتين ودياً عام 1995 بنتيجة 2/0 ثم تغلب في كأس القارات 2005 بنتيجة 4/2 ثم فاز في تجربة ودية عام 2007 بنتيجة 1/0.
أسلحة الأرجنتين
يخوض المنتخب الأرجنتيني مواجهة جديدة بحثا عن التأهل إلى ربع النهائي واستكمال مشواره نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب منذ عام 1986.
وقال ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء سيكون صعبا وقويا موضحا أن تأهل أستراليا عن مجموعتها لم يكن مفاجأة.
وأكد أن منتخب أستراليا منافس قوي وسريع ومنظم ويجيد استغلال الأطراف، موضحا أن المنتخب الأرجنتيني بحاجة للتركيز واستغلال الفرص التي تسنح له.
ويعتمد منتخب الأرجنتين على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وأمامه الرباعي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي وناهول مولينا وماركوس أكونا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إنزو فرنانديز ورودريغو دي بول وأليكسيس ماك أليستر، مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز.
أوراق أستراليا
يتطلع منتخب أستراليا للفوز على حساب الأرجنتين ومواصلة مغامرته بعدما أقصى الدنمارك وتونس في مرحلة المجموعات.
وقال جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يسعى لاستكمال مشواره نحو التأهل لربع النهائي، موضحاً أن المنتخب الأرجنتيني يملك خبرات أكبر ونجومًا لامعة وعلى رأسهم ليونيل ميسي.
وأشار إلى أن منتخب أستراليا لديه الثقة في القدرة على التعامل مع المباراة مبديا ثقته في إمكانيات اللاعبين وقدراتهم قبل مواجهة الأرجنتين.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز"، إن المنتخب الأرجنتيني لديه حالة من التركيز لمواصلة مشواره بعد عبور مفاجآت مرحلة المجموعات.
وأشار إلى أن المنتخب الأسترالي لن يكون لقمة سائغة وسيبحث عن مواصلة مفاجآته وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لربع النهائي.