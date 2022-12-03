الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في كأس العالم

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تجربة ودية عام 1992 وفاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2/0 ثم تقابلا في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1/1 ثم فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/0.

وفاز منتخب الأرجنتين ودياً عام 1995 بنتيجة 2/0 ثم تغلب في كأس القارات 2005 بنتيجة 4/2 ثم فاز في تجربة ودية عام 2007 بنتيجة 1/0.