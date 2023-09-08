في غياب محمد صلاح.. مصطفى فتحي يقود منتخب مصر للفوز على إثيوبيا
فازت مصر 1-صفر على ضيفتها إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي، في غياب محمد صلاح للراحة، اليوم الجمعة، في مباراة غير مؤثرة بعد ضمان تأهل أصحاب الضيافة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج، العام المقبل.
وأحرز فتحي جناح بيراميدز الهدف الوحيد من متابعة لتسديدة عمر مرموش المرتدة من الحارس قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، لتستمر السلسلة المثالية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
وألغى الحكم هدفا لمصر سجله محمد حمدي بعد ثلاث دقائق؛ لارتكاب فتحي مخالفة أثناء الهجمة.
كما ألغي هدف للبديل سام مرسي قبل نهاية اللقاء؛ بسبب مخالفة على مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.
وأضاعت مصر العديد من الفرص عبر فتحي ومرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم.
وأنهت مصر مباريات المجموعة الرابعة في الصدارة برصيد 15 نقطة، مقابل أربع نقاط لإثيوبيا متذيلة الترتيب.
وتأهلت غينيا من المجموعة نفسها باحتلال المركز الثاني برصيد تسع نقاط، مقابل أربع نقاط لمالاوي قبل مواجهتهما اليوم.