في غياب محمد صلاح.. مصطفى فتحي يقود منتخب مصر للفوز على إثيوبيا

وأحرز فتحي جناح بيراميدز الهدف الوحيد من متابعة لتسديدة عمر مرموش المرتدة من الحارس قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، لتستمر السلسلة المثالية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وألغى الحكم هدفا لمصر سجله محمد حمدي بعد ثلاث دقائق؛ لارتكاب فتحي مخالفة أثناء الهجمة.

كما ألغي هدف للبديل سام مرسي قبل نهاية اللقاء؛ بسبب مخالفة على مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وأضاعت مصر العديد من الفرص عبر فتحي ومرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم.