بريطانيا.. إصابة 17 مشجعا في حادث تصادم جماعي
أدى حادث حافلة صغيرة مروع إلى إصابة 17 من مشجعي كرة القدم، نقلوا إلى المستشفى، بعد اصطدام عدة مركبات.
ووقع الحادث المروري على الطريق السريع A1 بالقرب من دارينغتون في غرب يوركشاير؛ ما أدى إلى إصابة مشجعي فريق ساوث شيلدز.
ووقع الحادث المروع بعد مباراة الفريق خارج أرضه ضد تامورث أمس السبت.
وكان المشجعون عائدين إلى منازلهم بعد الخسارة 2/3 أمام تامورث في الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة.
لكن الرحلة انتهت بالفوضى بعد أن انحرفت الحافلة الصغيرة التي كان يستقلها المشجعون.
وأظهر مقطع فيديو صادم من مكان الحادث، حافلة صغيرة مدمرة.
وهرعت قوات الطوارئ والشرطة إلى المنطقة، وطوقت الطريق السريع من الجانبين حتى الساعة الثالثة فجرا.
وقالت خدمة إسعاف يوركشاير إنه رغم الفوضى، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وأضافت شرطة غرب يوركشاير في بيان: "بعد الاصطدام، تم نقل 17 من مشجعي كرة القدم إلى أقرب مستشفى".
وأضاف البيان: "بعد الساعة 19:00 بقليل يوم 13 أبريل، تلقينا عددا من المكالمات تفيد بانقلاب حافلة صغيرة على الطريق المتجه شمالًا بالقرب من تقاطع 40 كان بداخلها ركاب".
وأتم: "وقع الحادث بين سيارة سكودا فابيا سوداء اللون وحافلة صغيرة من طراز إيريس ذات طابق واحد".
وتابع: "تشير التحقيقات الأولية إلى وجود سيارة ثالثة، بيضاء اللون، لم يتم التعرف عليها بعد، أصيب 17 شخصا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويعتقد أن سبعة منهم أصيبوا بجروح خطيرة".
وأردف: "التحقيقات في الظروف المتعلقة بالتصادم لا تزال مستمرة مع ضباط من وحدة شرطة الطرق".
وتوجه ساوث شيلدز إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مشجعيه للتعبير عن تضامنه معهم وآماله لهم بالتعافي.
وقال ساوث شيلدز على صفحته على موقع "فيسبوك": "أفكارنا مع المشجعين الذين تعرضوا لحادث في طريق عودتهم إلى المنزل من المباراة، في هذه اللحظة ليس لدينا مزيد من التفاصيل، ولكن نأمل أن يكون الجميع آمنين ويتعافون".
وتحث الشرطة الآن أي شهود لديهم معلومات على التقدم والمساعدة في التحقيق.