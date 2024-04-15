بريطانيا.. إصابة 17 مشجعا في حادث تصادم جماعي

أدى حادث حافلة صغيرة مروع إلى إصابة 17 من مشجعي كرة القدم، نقلوا إلى المستشفى، بعد اصطدام عدة مركبات.

ووقع الحادث المروري على الطريق السريع A1 بالقرب من دارينغتون في غرب يوركشاير؛ ما أدى إلى إصابة مشجعي فريق ساوث شيلدز.

ووقع الحادث المروع بعد مباراة الفريق خارج أرضه ضد تامورث أمس السبت.

وكان المشجعون عائدين إلى منازلهم بعد الخسارة 2/3 أمام تامورث في الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة.

لكن الرحلة انتهت بالفوضى بعد أن انحرفت الحافلة الصغيرة التي كان يستقلها المشجعون.

وأظهر مقطع فيديو صادم من مكان الحادث، حافلة صغيرة مدمرة.

وهرعت قوات الطوارئ والشرطة إلى المنطقة، وطوقت الطريق السريع من الجانبين حتى الساعة الثالثة فجرا.