مدرب مونتيري المكسيكي: ميسي أراد أن يقاتلني

أثارت مباراة ذهاب ربع نهائي أندية الأبطال لاتحاد كونكاكاف بين إنتر ميامي الأمريكي ومونتيري المكسيكي الكثير من الجدل وردود الأفعال وذلك في أعقاب الاشتباك العنيف الذي حدث بين النجم ليونيل ميسي ومواطنه مدرب مونتيري المكسيكي فرناندو أورتيز.

وبعد نهاية المباراة التي فازفيها مونتيري على إنتر ميامي، على ملعب الأخير (2 ـ 1)، دخل ميسي الذي لم يشارك في اللقاء، في سجال عنيف مع أورتيز وذلك بعد تصريحات للأخير قال فيها إن النجم السابق لبرشلونة كثيرا ما يلقى دعم الحكام ومساعدتهم وهو ما أثار حفيظة ليونيل ميسي الذي توجه نحو مدرب مونتيري لتوبيخه بسبب تصريحاته.

وبحسب ما نقلته تقارير إخبارية، فإن المدرب الأرجنتيني فرناندو أورتيز ليس الوحيد الذي اشتبك معه ميسي، بل كان أيضا مساعده، والذي يحمل الجنسية الأرجنتينية أيضا نيكولاس سناشيز الذي اتهم في تصريحات إعلامية نجم إنتر ميامي بأنه "أراد أن يقاتله".

وقال سانشيز: " ميسي أراد أن يقاتلني لقد وضع قبضته بجانب وجهي، أما تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي فقد أخبرني أنني سأبكي بعد الخسارة." وأضاف " لكنني لم أجب على أي شخص أبدًا."

يشار إلى أن تقارير إخبارية عديدة أكدت أن مدرب مونتيري، فرناندو أورتيز قدم شكوى رسمية ضد ميسي إلى اتحاد الكونكاكاف وذلك قبل مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.