خطأ كارثي.. فيوتشر يسجل في الزمالك من ضربة ركنية مباشرة (فيديو)

تسبب خطأ كارثي من لاعبي الزمالك في تسجيل فيوتشر هدف التقدم في مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

وحصل فيوتشر على ضربة ركنية لعبها جوزيف جوناثان نغويم، لكن أحدا لم يلمس الكرة ولم ينجح في التعامل مع الكرة لتدخل مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وكانت مباراة الذهاب على استاد السلام قد شهدت فوز الزمالك 2/1.

وفاز في آخر 6 مواجهات جمعته مع فيوتشر، 5 منها كانت في الدوري المصري.

وسبق أن نال الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة وكان ذلك العام 2019.