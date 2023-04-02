فيديو يحسم الجدل حول صيام كريم بنزيما أمام بلد الوليد (شاهد)
تداول مغردون فيديو، حسموا فيه مسألة صيام كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد خلال مبراة الفريقين في مباريات الدوري.
واتهم عدد من المشاهدين كريم بنزيما، بالإفطار خلال فعاليات المباراة التي أقيمت في نهار رمضان، بعدما شاهدوه وهو يشرب بعض قطرات الماء.
وتم تداول فيديو لكريم بنزيما، وهو يغسل فمه بالماء، "يتمضمض" ثم قام ببصق الماء من فمه، ما يدل على أنه مستمر في الصيام.
وأحرز كريم بنزيما ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول ليقود ريال مدريد لفوز ساحق 6-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد ويقلص الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 12 نقطة.
وهذه الثلاثية رفعت رصيد بنزيما إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.
وافتتح رودريغو الأهداف من هجمة مرتدة سلسة بعد 22 دقيقة من البداية ويفتح الطريق أمام بنزيما ليقود مسيرة الأهداف في سانتياجو برنابيو وسجل ثلاثية في الشوط الأول لريال مدريد لأول مرة في مسيرته.
وسجل بنزيما هدفه الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور، بينما تجنب بصعوبة الاصطدام بالقائم البعيد، وصنع الجناح البرازيلي الهدف الثاني بتمريرة بسيطة للمهاجم الفرنسي ليسجل من عند حافة منطقة الجزاء.
وأكمل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الثلاثية عندما استدار بجسمه أمام المرمى ويتابع تمريرة عرضية من رودريغو جاءت خلفه ليسجل بينما كان ظهره للمرمى.
وصنع رودريغو تمريرة حاسمة أخرى في الشوط الثاني عندما تبادل ماركو أسينسيو الكرة مع المهاجم البرازيلي قبل أن يسدد في الشباك.
وصنع إيدن هازارد الهدف الأخير عندما سدد الكرة من تمريرة شاردة ومررها إلى لوكاس فاسكيز ليضع الكرة في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويحتل ريال بلد الوليد، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري، المركز 16 متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.