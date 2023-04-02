فيديو يحسم الجدل حول صيام كريم بنزيما أمام بلد الوليد (شاهد)

وأحرز كريم بنزيما ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول ليقود ريال مدريد لفوز ساحق 6-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد ويقلص الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 12 نقطة.

وهذه الثلاثية رفعت رصيد بنزيما إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وافتتح رودريغو الأهداف من هجمة مرتدة سلسة بعد 22 دقيقة من البداية ويفتح الطريق أمام بنزيما ليقود مسيرة الأهداف في سانتياجو برنابيو وسجل ثلاثية في الشوط الأول لريال مدريد لأول مرة في مسيرته.

وسجل بنزيما هدفه الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور، بينما تجنب بصعوبة الاصطدام بالقائم البعيد، وصنع الجناح البرازيلي الهدف الثاني بتمريرة بسيطة للمهاجم الفرنسي ليسجل من عند حافة منطقة الجزاء.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الثلاثية عندما استدار بجسمه أمام المرمى ويتابع تمريرة عرضية من رودريغو جاءت خلفه ليسجل بينما كان ظهره للمرمى.