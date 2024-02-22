فيورنتينا يعلن إصابة بطل أفريقيا بالملاريا

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي "إن كريستيان كوامي أصيب بالملاريا أثناء لعبه في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار".

وأضاف: "خضع كريستيان كوامي لفحص طبي، اليوم الأربعاء، بعد أن شعر بتوعك، وأصيب بحمى شديدة، الليلة الماضية، وتبيّن فيما بعد إصابته بمرض الملاريا".

وتابع: "تم نقل كوامي صاحب الـ 26 عامًا إلى المستشفى، لتلقي العلاج المناسب لحالته".