فيورنتينا يعلن إصابة بطل أفريقيا بالملاريا
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إصابة لاعبه الإيفواري كريستيان كوامي، بمرض الملاريا، وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى.
تم نقل كوامي صاحب الـ 26 عامًا إلى المستشفى، لتلقي العلاج المناسب لحالته
وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي "إن كريستيان كوامي أصيب بالملاريا أثناء لعبه في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار".
وأضاف: "خضع كريستيان كوامي لفحص طبي، اليوم الأربعاء، بعد أن شعر بتوعك، وأصيب بحمى شديدة، الليلة الماضية، وتبيّن فيما بعد إصابته بمرض الملاريا".
وتابع: "تم نقل كوامي صاحب الـ 26 عامًا إلى المستشفى، لتلقي العلاج المناسب لحالته".
وتُوج كوامي بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023، مع منتخب بلاده كوت ديفوار، بعد الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية 2/1.
وشارك كوامي في 22 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم، تمكن من تسجيل هدف، وصناعة آخر.