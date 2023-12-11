الهلال يهزم التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 3/0 على التعاون، اليوم الإثنين.
وسجل البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا هدف التقدم للهلال في الدقيقة 45+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وأضاف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 51، من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
ووقع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 84.
ولحق الهلال بالخليج في نصف النهائي بعد أن تجاوز الأخير أبها بالفوز عليه 2/1.
واللقب الوحيد الذي ناله التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين كان عام 2019 وفي نصف نهائي تلك النسخة تغلب 5/0 على الهلال.
وفي وقت لاحق يحل النصر ضيفا على الشباب، على أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي في آخر مباريات نصف النهائي.
والأهلي أكثر فريق تحقيقا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين ونال اللقب 13 مرة، مقابل لقب واحد للهلال، و9 للاتحاد، و6 للنصر، و3 للشباب، ولقبين لكل من الاتفاق والوحدة، ولقب لكل من الفيحاء والوحدة والفيصلي والتعاون.