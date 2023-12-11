الهلال يهزم التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 3/0 على التعاون، اليوم الإثنين.

وسجل البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا هدف التقدم للهلال في الدقيقة 45+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأضاف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 51، من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووقع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 84.