ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعافى بالفوز على قادش
استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز 2/1 على ضيفه قادش، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ14 من الليغا، الخميس.
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 40 من ضربة رأس مستغلا كرة متقنة من توني كروس.
وسجل كروس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وسجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من تيبو كورتوا في صد إحدى الكرات.
وجاء فوز ريال مدريد على قادش بعد الخسارة في الجولة الماضية 2/3 أمام رايو فاليكانو وكانت هذه الخسارة الأولى للميرنغي في الليغا الموسم الحالي.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 35 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بنقطتين عن برشلونة المتصدر. وحقق ريال مدريد الفوز 11 مرة وتعادل مرتين، وخسر مرة.
وستتوقف منافسات الدوري الإسباني بسبب كأس العالم في قطر وبعدها سيلعب ريال مدريد مع بلد الوليد، برشلونة مع إسبانيول، وأتلتيكو مدريد مع إلتشي، وفالنسيا مع فياريال.