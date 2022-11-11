ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعافى بالفوز على قادش

استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز 2/1 على ضيفه قادش، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ14 من الليغا، الخميس.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 40 من ضربة رأس مستغلا كرة متقنة من توني كروس.