بعد الاحتفال وقصة إنستغرام.. طارق حامد يوجه رسالة لجمهور الاتحاد
اعتذر المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي، لجماهير نادي اتحاد جدة، بعد احتفاله بهدفه في شباك الفريق الجداوي، ونشر صورة له عبر إنستغرام عقب المباراة.
وانضم طارق حامد لنادي ضمك مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي الاتحاد.
وخلال مباراة الفريقين أمس الخميس في الدوري السعودي أحرز لاعب الوسط المصري الهدف الثالث لضمك، حيث سدد كرة قوية ارتطمت في العارضة ثم ارتدت لجسم حارس الاتحاد وسكنت المرمى.
واحتفل طارق حامد بالهدف داخل أرض الملعب، وعقب المباراة نشر عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" كلاما يسخر من نادي الاتحاد.
وتعرض طارق حامد لانتقادات حادة من جانب جماهير نادي الاتحاد، ما دفعه لإصدار بيان أعرب فيه عن احترامه وتقديره لنادي اتحاد جدة وجماهيره بعدما احتفل بالهدف الذي سجله في مرماهم.
وكتب طارق حامد، عبر حسابه بمنصة إكس ـ تويتر سابقاً ـ اليوم الجمعة: "كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب، يشهد الله إني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تمامًا ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي".
يذكر أن طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي أعلن، اليوم الجمعة، اعتزاله دوليا بعد عشر سنوات شارك خلالها في الكثير من المباريات والبطولات مع المنتخب المصري لكرة القدم.
وقال حامد البالغ عمره 35 عاما في بيان عبر حسابه على منصه إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".
"أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".
وقرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي بينهم حامد لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب.
ويستعد المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر المقبل.
ويحتل ضمك المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.