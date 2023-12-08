بعد الاحتفال وقصة إنستغرام.. طارق حامد يوجه رسالة لجمهور الاتحاد

وانضم طارق حامد لنادي ضمك مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي الاتحاد.

وخلال مباراة الفريقين أمس الخميس في الدوري السعودي أحرز لاعب الوسط المصري الهدف الثالث لضمك، حيث سدد كرة قوية ارتطمت في العارضة ثم ارتدت لجسم حارس الاتحاد وسكنت المرمى.

واحتفل طارق حامد بالهدف داخل أرض الملعب، وعقب المباراة نشر عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" كلاما يسخر من نادي الاتحاد.