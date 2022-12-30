النعش سيمر حيث تعيش والدته.. كشف تفاصيل دفن بيليه

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه سيتم دفن البرازيلي بيليه، أحد أعظم لاعبي كرة قدم في كل العصور، في منزل سانتوس، حيث سحر العالم.

وسيتوجه نعش بيليه، الذي توفي عن 82 عاما يوم الخميس، مباشرة من مستشفى ألبرت أينشتاين إلى ملعب أوربانو كالديرا (ملعب أوربانو كالديرا) في فيلا بيلميرو فجر يوم الإثنين وسيوضع التابوت في وسط الملعب.