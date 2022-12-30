النعش سيمر حيث تعيش والدته.. كشف تفاصيل دفن بيليه
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه سيتم دفن البرازيلي بيليه، أحد أعظم لاعبي كرة قدم في كل العصور، في منزل سانتوس، حيث سحر العالم.
وسيتوجه نعش بيليه، الذي توفي عن 82 عاما يوم الخميس، مباشرة من مستشفى ألبرت أينشتاين إلى ملعب أوربانو كالديرا (ملعب أوربانو كالديرا) في فيلا بيلميرو فجر يوم الإثنين وسيوضع التابوت في وسط الملعب.
وأضافت أن أي شخص يريد أن يودع بيليه "ملك كرة القدم" سيدخل عبر بوابتين.
وسيتمكن الجمهور من تكريم بيليه لمدة 24 ساعة قبل عرض عسكري في شوارع في مسقط رأسه.
وسيستمر العرض حتى الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء 3 يناير، حيث سيقام العرض في شوارع سانتوس.
وسيمر النعش عبر القناة 6، حيث تعيش سيليست أرانتس والدة بيليه البالغة من العمر 100 عام، قبل التوجه للدفن في المكان المخصص لأفراد الأسرة.
وسيتمكن الصحفيون من الوصول من خلال البوابة 20 وسيتطلب التسجيل المسبق، عن طريق البريد الإلكتروني، مع تحديد القواعد على الموقع الرسمي للنادي.
وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معركة طويلة مع سرطان القولون، كان في المستشفى منذ أواخر الشهر الماضي.
وأكدت الابنة كيلي ناسيمنتو وفاتها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "كل ما نحن فيه هو بسببك، نحن نحبك بلا حدود".
وكانت هناك أيضًا رسالة عبر حساب بيليه في "تويتر" جاء فيها: "الإلهام والحب تميزت بهما رحلة بيليه، الذي وافته المنية الخميس، الحب والحب والحب إلى الأبد".
وفي مسيرته الكروية سجل 1282 هدفًا في 1366 مباراة، منها 77 في 92 مباراة مع منتخب بلاده.