ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح وليفاندوفسكي يلتحقان بهالاند في الصدارة

التحق المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بالنرويجي إيرلينغ هالاند في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هاتريك في فوز ليفربول خارج ملعبه على غلاسكو رينجرز، فيما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في تعادل برشلونة أمام أنتر ميلانو 3-3 ليرفعا رصيدهما إلى 5 أهداف وهو نفس عدد أهداف النرويجي إيرلينغ هالاند الذي غاب عن لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام كوبنهاغن.

ويأتي خلف الثلاثي كل من الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند والألماني ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ والإيطالي جيكومو راسبادوري مهاجم نابولي برصيد 4 أهداف.

وبعد إجراء 64 لقاء في دور المجموعات سجلت 189 هدفًا بمعدل بلغ 2،96 هدف في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويتصدر نابولي ترتيب أفضل هجوم بـ17 هدفًا متقدمًا على بايرن ميونخ الذي سجل 13 هدفًا وليفربول الذي سجل 12 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: