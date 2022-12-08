نايف أكرد يسابق الزمن للحاق بمباراة المغرب ضد البرتغال في كأس العالم

يسابق المدافع المغربي نايف أكرد الزمن ليكون لائقًا لمواجهة البرتغال في دور الـ8 لكأس العالم، يوم السبت، بعد أن خرج باكيًا من مباراة انتهت بالفوز على إسبانيا في دور الـ16.

وقال مسؤولو منتخب المغرب إن "أكرد"، الذي كان من العناصر الأساسية في التأهل المفاجئ إلى دور الـ8، يخضع لعلاج مكثف من أجل التعافي من إصابة في الفخذ، لكن الجهاز الطبي لا يعرف إذا ما كان سيكون بوسعه اللعب ضد البرتغال.