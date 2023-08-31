ميسي في نهائي كأس العالم 2022
ميسي في نهائي كأس العالم 2022رويترز

ميسي يقود الأرجنتين في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم 2026

في أول ظهور دولي للقائد منذ انضمامه إلى إنتر ميامي

سيقود ليونيل ميسي الأرجنتين بطلة العالم في مباراتيها الافتتاحيتين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، أمام الإكوادور، وبوليفيا، في أول ظهور دولي للقائد منذ انضمامه إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

تم استبعاد باولو ديبالا مهاجم روما، وجيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس أمستردام، بسبب الإصابة.

وتضم تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني المؤلفة من 32 لاعبًا أيضًا نجومًا بارزين من بينهم أنخيل دي ماريا الذي عاد إلى بنفيكا هذا العام، والمدافع نيكولاس أوتامندي.

وسينضم إليهم مجموعة من الشبان مثل آلان فيلاسكو من إف.سي. دالاس، وبرونو زابيلي، ولوكاس إسكيفيل من أتليتيكو بارانينسي البرازيلي، ولوكاس بلتران الذي انضم إلى فيورنتينا الإيطالي.

وتم استبعاد باولو ديبالا مهاجم روما، وجيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس أمستردام، بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين منتخب الإكوادور في بوينس أيرس، في السابع من سبتمبر/ أيلول، ثم تسافر لمواجهة بوليفيا بعدها بخمسة أيام.

المنتخب الأرجنتيني
كأس العالم 2026

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