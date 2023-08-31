ميسي يقود الأرجنتين في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم 2026

وتضم تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني المؤلفة من 32 لاعبًا أيضًا نجومًا بارزين من بينهم أنخيل دي ماريا الذي عاد إلى بنفيكا هذا العام، والمدافع نيكولاس أوتامندي.

وسينضم إليهم مجموعة من الشبان مثل آلان فيلاسكو من إف.سي. دالاس، وبرونو زابيلي، ولوكاس إسكيفيل من أتليتيكو بارانينسي البرازيلي، ولوكاس بلتران الذي انضم إلى فيورنتينا الإيطالي.

وتم استبعاد باولو ديبالا مهاجم روما، وجيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس أمستردام، بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين منتخب الإكوادور في بوينس أيرس، في السابع من سبتمبر/ أيلول، ثم تسافر لمواجهة بوليفيا بعدها بخمسة أيام.