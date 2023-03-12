ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز فولهام وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون

أعاد آرسنال الفارق إلى 5 نقاط مع مانسشتر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز الغانرز 3/0 على فولهام في الجولة الـ27 من المسابقة اليوم الأحد، في حين تعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع ساوثهامبتون.

وتقدم غابرييل ماجاليس لآرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 21 من ضربة رأسية بعد ضربة ركنية لعبها لياندرو تروسارد.

وعاد غابرييل مارتينيلي وسجل الهدف الثاني له ولآرسنال في الدقيقة 26 من ضربة رأسية أيضا وبعد تمريرة عرضية متقنة من تروسارد.