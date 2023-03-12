ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز فولهام وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون
أعاد آرسنال الفارق إلى 5 نقاط مع مانسشتر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز الغانرز 3/0 على فولهام في الجولة الـ27 من المسابقة اليوم الأحد، في حين تعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع ساوثهامبتون.
وتقدم غابرييل ماجاليس لآرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 21 من ضربة رأسية بعد ضربة ركنية لعبها لياندرو تروسارد.
وعاد غابرييل مارتينيلي وسجل الهدف الثاني له ولآرسنال في الدقيقة 26 من ضربة رأسية أيضا وبعد تمريرة عرضية متقنة من تروسارد.
ووقع النرويجي مارتن أوديغاد الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 45+1 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من تروسارد مجددا.
وحقق آرسنال الفوز الـ21 من 27 مباراة، وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات، ليرفع الغانرز رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة.
ويتقدم آرسنال بـ 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي لعب 27 مباراة أيضا.
في حين جمدت الخسارة رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.
وفي مباراة ثانية تعادل مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد سلبيا مع ضيفه ساوثهامبتون.
ولعب مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد نجمه البرازيلي كاسيميرو؛ بسبب تدخل خشن على كارلوس ألكاراز.
وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في أول مباراة لليونايتد في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة 0/7 أمام ليفربول في البريميرليغ.
ورفع مانشستر يونايتد 50 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز الثالث، وقد تعادل للمرة الخامسة مقابل الفوز 15 مرة وخسر 6 مرات، أما ساوثهامبتون فيملك 22 نقطة في المركز الأخير.
وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون انتهت 6 مباريات بالتعادل، وفاز مانشستر يونايتد في 4 ولم يحقق ساوثهامبتون الفوز.
وآخر فوز حققه ساوثهامبتون على مانشستر يونايتد يعود إلى يناير 2016.