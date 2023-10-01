فاسن حارس فالفايك يتعافى بعد سقوط مرعب أمام أياكس

أكد نادي فالفايك اليوم الأحد أن حارسه إتيان فاسن، الذي فقد الوعي خلال مباراة أمام أياكس أمستردام بالدوري الهولندي، أمس السبت، يواصل التعافي بعد أن قضى "ليلة هادئة" في المستشفى.

وسقط فاسن بعد اصطدام مع مهاجم أياكس بريان بروبي، ما أثار ذعر رفاقه بالفريق الذين سارعوا بطلب مساعدة طبية.

وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول حارس المرمى لإبعاده عن أعين الجمهور وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين بينما تمت الاستعانة بجهاز تنظيم ضربات القلب داخل الملعب.