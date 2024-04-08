ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعود لطريق الانتصارات على حساب فيورنتينا (فيديو)

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز في الدوري الإيطالي وتغلب 1/0 على ضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث.

وشهد الشوط الأول إلغاء 3 أهداف ليوفنتوس بداعي التسلل، لكن الفريق تقدم في الدقيقة 21 عن طريق فيدريكو غاتي، وهو الهدف الذي حسم فوزه بالمباراة.

وتعرّض يوفنتوس لضغط أكبر من قبل المنافس في الشوط الثاني لكنه حافظ على تقدمه ليحقق الفوز الثاني خلال آخر 10 مباريات في الدوري، وذلك عقب فوزه 2-صفر على لاتسيو، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا.