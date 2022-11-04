والد النجم البرازيلي الشاب إندريك يكشف موقفه من التوقيع مع ريال مدريد

يعتبر النجم البرازيلي الشاب أندريك مهاجم بالميراس البرازيلي هدفًا لكبار أندية أوروبا، وأبرزهم ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، رغم كونه يبلغ من العمر 16 سنة، ولن يكون متاحًا للعب في أوروبا سوى بعد موسمين حين يبلغ 18 سنة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وبرازيلية أن ريال مدريد يملك الأفضلية للتعاقد مع النجم الشاب، وأن إدارة الفريق الإسباني بعثت مسؤولين للبرازيل لحسم الصفقة، لكن والد اللاعب نفى كل الأخبار في حديث للصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

وكتبت فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر:"دوجلاس والد إندريك: لم يتم تحديد أي شيء لريال مدريد أو أي نادٍ آخر. ليس لدينا أي تفضيل بعد".

وأضاف والد النجم الشاب: "سنقرر خلال الأشهر المقبلة، النادي الذي سيدفع ما يريده بالميراس ويظهر لنا أفضل مشروع تقني لإندريك، سيوقع مع الصبي".