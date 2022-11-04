والد النجم البرازيلي الشاب إندريك يكشف موقفه من التوقيع مع ريال مدريد
يعتبر النجم البرازيلي الشاب أندريك مهاجم بالميراس البرازيلي هدفًا لكبار أندية أوروبا، وأبرزهم ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، رغم كونه يبلغ من العمر 16 سنة، ولن يكون متاحًا للعب في أوروبا سوى بعد موسمين حين يبلغ 18 سنة.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وبرازيلية أن ريال مدريد يملك الأفضلية للتعاقد مع النجم الشاب، وأن إدارة الفريق الإسباني بعثت مسؤولين للبرازيل لحسم الصفقة، لكن والد اللاعب نفى كل الأخبار في حديث للصحفي الشهير فابريزيو رومانو.
وكتبت فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر:"دوجلاس والد إندريك: لم يتم تحديد أي شيء لريال مدريد أو أي نادٍ آخر. ليس لدينا أي تفضيل بعد".
وأضاف والد النجم الشاب: "سنقرر خلال الأشهر المقبلة، النادي الذي سيدفع ما يريده بالميراس ويظهر لنا أفضل مشروع تقني لإندريك، سيوقع مع الصبي".
وذكرت تقارير إعلامية أن بالميراس رفض عرضًا من باريس سان جيرمان يبلغ 20 مليون يورو ويصر على الحصول على مبلغ 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ويعتقد ريال مدريد أن بإمكانه حسم صفقة النجم الشاب بمبلغ يتراوح ما بين 40 و45 مليون يورو مستعينًا بكون اللاعب معجبًا بمواطنه فينيسيوس جونيور الذي يتألق حاليًا برفقة النادي الملكي.
وذاع صيت إندريك، البالغ من العمر 16 عامًا، منذ بداية العام الجاري، بعد التتويج بلقب كأس ساو باولو للشباب في البرازيل، ثم أسهم بحصد لقب الدوري البرازيلي تحت 20 عامًا وكأس البرازيل تحت 19 عامًا.
ومع منتخب البرازيل تحت 16 عامًا حقق لقب بطولة مونتايغو الدولية.
وشارك إندريك للمرة الأولى هذا الموسم مع بالميراس، في السادس من أكتوبر، كبديل في الفوز على كوريتيبا بنتيجة 4-0.
وبعد 19 يومًا، استطاع إندريك أن يشارك كبديل ويسهم بفوز بالميراس بتسجيل ثنائية أمام أتلتيكو باراناينسي في الفوز بنتيجة 3-1 بعمر 16 عامًا و96 يومًا.
يذكر أن اللاعب يحق له الانتقال لأي فريق عقب إتمام سن الـ18، ووقع على عقد منذ أشهر قليلة يبقيه مع بالميراس حتى صيف 2025.
البرازيلي الشاب سجل 165 هدفًا في 169 مباراة بقميص فريق الشباب.