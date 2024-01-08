فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وريفر بليت يتفقان على صفقة إيشيفيري
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري من ريفر بليت.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": وقع مانشستر سيتي وريفر بليت على جميع المستندات الخاصة بصفقة كلاوديو إيشيفيري".
وأضاف: "كلا الناديين على استعداد تقريبًا للإعلان عن ذلك، 14.5 مليون يورو صافي الرسوم الثابتة لريفر بليت كما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، و9 ملايين يورو إضافات مرتبطة بالأداء ولا تعتمد على الألقاب".
وتألق إيشيفيري البالغ من العمر 17 عامًا مع الأرجنتيني في كأس العالم للشباب وسجل 5 أهداف، بينها ثلاثة (هاتريك) على البرازيل في ربع النهائي.
وقال إيشيفيري قبل أسابيع إنه لن يجدد عقده مع ريفر بليت (ينتهي في الـ31 من ديسمبر 2024)، وإنه سيلعب الـ6 أشهر أو العام الحالي مع الفريق.
وسبق أن ذكرت صحيفة "أس" أنه تم استبعاد برشلونة، المهتم بضم إيشيفيري، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني مع اللعب المالي النظيف.
وبحسب الصحيفة فإنه رغم إعجاب تشافي مدرب برشلونة بإمكانات إيشيفيري وتصريحه بذلك علنًا، فإنه لا يمكن التعاقد معه حاليًّا.
وتم التصويت للشاب الأرجنتيني كثالث أفضل لاعب في كأس العالم تحت 17 عامًا بعد تسجيله خمسة أهداف لتحتل الأرجنتين المركز الرابع.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن إيشيفيري لعب 6 مباريات مع الفريق الأول لريفر بليت صنع فيها هدفًا، في حين سجل 13 هدفًا في 22 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عامًا.