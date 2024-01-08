فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وريفر بليت يتفقان على صفقة إيشيفيري

وتألق إيشيفيري البالغ من العمر 17 عامًا مع الأرجنتيني في كأس العالم للشباب وسجل 5 أهداف، بينها ثلاثة (هاتريك) على البرازيل في ربع النهائي.

وقال إيشيفيري قبل أسابيع إنه لن يجدد عقده مع ريفر بليت (ينتهي في الـ31 من ديسمبر 2024)، وإنه سيلعب الـ6 أشهر أو العام الحالي مع الفريق.

وسبق أن ذكرت صحيفة "أس" أنه تم استبعاد برشلونة، المهتم بضم إيشيفيري، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني مع اللعب المالي النظيف.