أهداف مباراة العين والشارقة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (فيديو)

ويسعى العين نحو اللقب التاريخي الثالث في البطولة، بينما يأمل الشارقة في معانقة الكأس التاريخية الأولى له في المسابقة.

تُلعب مباراة العين والشارقة في نهائي بطولة كأس الرابطة، على ملعب "استاد آل نهيان بنادي الوحدة".