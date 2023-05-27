أهداف مباراة العين والشارقة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (فيديو)
تقدم كوامي كويدو لاعب نادي العين بهدف في شباك الشارقة، خلال مباراة الفريقين في نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.
ويلعب العين ضد الشارقة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.
ونجح كوامي في استغلال خطأ دفاعي للاعبي الشارقة وأطلق صاروخًا من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك المنافس ويعلن تقدم العين.
وخطف لوان بيريرا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 48 بالوقت الإضافي للشوط الأول من رأسية رائعة.
ونجح كايو لوكاس في قلب النتيجة وأحرز الهدف الثاني للشارقة مع الثواني الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.
ويسعى العين نحو اللقب التاريخي الثالث في البطولة، بينما يأمل الشارقة في معانقة الكأس التاريخية الأولى له في المسابقة.
تُلعب مباراة العين والشارقة في نهائي بطولة كأس الرابطة، على ملعب "استاد آل نهيان بنادي الوحدة".