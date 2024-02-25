ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكتسح ليتشي (فيديو)

واختتم ستيفان دي فري رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 67 من ضربة رأسية.

وحقق إنتر ميلان الفوز الـ21، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مرة، ليرفع الفوز رصيده إلى 66 نقطة من 25 مباراة في الصدارة، ويتقدم بـ9 نقاط عن يوفنتوس الثاني الذي لعب 26 مباراة.

وجمدت الخسارة رصيد ليتشي عند 24 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ14، وخسر للمرة الـ12، وتعادل تسع مرات، وفاز خمس مرات.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع أتلانتا وجنوة وبولونيا في الدوري الإيطالي، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.