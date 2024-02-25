ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكتسح ليتشي (فيديو)
اكتسح إنتر ميلان مضيفه ليتشي وتغلب عليه 4/0 اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب فيا دل ماري أنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما 1/0 سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وكشر إنتر ميلان عن أنيابه وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث سجل دافيد فراتسي هدفا في الدقيقة 54، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا، وبعد دقيقتين عاد لاوتارو مارتينيز وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان.
واختتم ستيفان دي فري رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 67 من ضربة رأسية.
وحقق إنتر ميلان الفوز الـ21، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مرة، ليرفع الفوز رصيده إلى 66 نقطة من 25 مباراة في الصدارة، ويتقدم بـ9 نقاط عن يوفنتوس الثاني الذي لعب 26 مباراة.
وجمدت الخسارة رصيد ليتشي عند 24 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ14، وخسر للمرة الـ12، وتعادل تسع مرات، وفاز خمس مرات.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع أتلانتا وجنوة وبولونيا في الدوري الإيطالي، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.