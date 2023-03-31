لاعبو إندونيسيا يبكون بعد إبلاغهم بسحب تنظيم كأس العالم للشباب (صور)
دخل لاعبو ومشجعو كرة القدم في إندونيسيا في نوبة بكاء وغضب بعد تجريد البلاد من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما، قبل ثمانية أسابيع فقط من بدء البطولة، وسط اضطراب سياسي بشأن مشاركة إسرائيل، تاركًا كرة القدم الإندونيسية لخطر المزيد من العقوبات.
وكان من المتوقع أن تكون هذه البطولة حدثا نادر الحدوث في إندونيسيا التي لم تشارك في كأس العالم منذ حصولها على الاستقلال، لكن تم إلغاء استضافة البطولة رسمياً يوم الأربعاء بعد أن قال حاكمان إقليميان إنهما لن يسمحا لفريق إسرائيلي باللعب في أراضيهما.
وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) إن إندونيسيا استبعدت من استضافة البطولة التي تضم 24 فريقا والمقرر أن تبدأ في 20 مايو "بسبب الظروف الحالية"، دون تحديد التفاصيل.
وفي لقاء عاطفي مع لاعبي الشباب الإندونيسيين ومدربهم في جاكرتا، يوم الخميس، اعتذر زين الدين أمالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني. وشوهد بعض اللاعبين وهم يذرفون الدموع بينما نظر آخرون إلى الأسفل بحزن.
وقال هوكي كاراكا، مهاجم منتخب إندونيسيا تحت 20 عاما، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "إنه قرار مفجع دمر أحلامنا، والآن نحن في حيرة من أمرنا بشأن مستقبلنا كلاعبين إذا فرض الفيفا عقوبات، اللاعبون هم الذين يعانون أكثر من غيرهم".
وقال شين تاي يونغ، لاعب كوريا الجنوبية السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الإندونيسي، إن فشل إندونيسيا في استضافة كأس العالم تحت 20 عاما خسارة كبيرة.
وأضاف: "أنا متألم! أشعر بالحزن والانهيار الذهني للاعبين. لقد استعدوا بلا كلل بجانبي في السنوات الثلاث والنصف الماضية".
تعليقات غاضبة
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة من الجماهير المحبطة. وألقى الكثير باللوم على السياسة قبل عام من الانتخابات الرئاسية. إندونيسيا هي أكثر دول العالم من حيث عدد السكان ذات الأغلبية المسلمة وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وقالت أنديكا رباني، طالبة جامعية في العاصمة جاكرتا: "اسم إندونيسيا في الرياضات الدولية ملطخ، إنه حدث مرير في تاريخ كرة القدم لدينا. زارت وفود إسرائيلية إندونيسيا من قبل لحضور أحداث رياضية ودبلوماسية، بمن في ذلك أربعة إسرائيليين شاركوا في بطولة العالم للدراجات الشهر الماضي في جاكرتا".
ويمكن أن يخضع الاتحاد الإندونيسي لمزيد من العقوبات الانضباطية من الفيفا. وقد يؤدي الإيقاف إلى خروج إندونيسيا من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت إندونيسيا قد وافقت على قواعد استضافة البطولة، والتي تتطلب من المضيفين قبول جميع الفرق المؤهلة في عام 2019 قبل اختيارهم لاستضافة نسخة 2021 من كأس العالم تحت 20 عامًا، لكن فيروس كورونا دفع الفيفا لتأجيل البطولة عامين.
وتأهلت إسرائيل في يونيو/حزيران من العام الماضي لأول بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لها من خلال الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عامًا قبل أن تخسر من إنجلترا.
وتلعب إسرائيل في أوروبا منذ سبعينيات القرن الماضي بعد مغادرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأسباب سياسية وأمنية.