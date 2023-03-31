لاعبو إندونيسيا يبكون بعد إبلاغهم بسحب تنظيم كأس العالم للشباب (صور)

تعليقات غاضبة

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة من الجماهير المحبطة. وألقى الكثير باللوم على السياسة قبل عام من الانتخابات الرئاسية. إندونيسيا هي أكثر دول العالم من حيث عدد السكان ذات الأغلبية المسلمة وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وقالت أنديكا رباني، طالبة جامعية في العاصمة جاكرتا: "اسم إندونيسيا في الرياضات الدولية ملطخ، إنه حدث مرير في تاريخ كرة القدم لدينا. زارت وفود إسرائيلية إندونيسيا من قبل لحضور أحداث رياضية ودبلوماسية، بمن في ذلك أربعة إسرائيليين شاركوا في بطولة العالم للدراجات الشهر الماضي في جاكرتا".

ويمكن أن يخضع الاتحاد الإندونيسي لمزيد من العقوبات الانضباطية من الفيفا. وقد يؤدي الإيقاف إلى خروج إندونيسيا من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت إندونيسيا قد وافقت على قواعد استضافة البطولة، والتي تتطلب من المضيفين قبول جميع الفرق المؤهلة في عام 2019 قبل اختيارهم لاستضافة نسخة 2021 من كأس العالم تحت 20 عامًا، لكن فيروس كورونا دفع الفيفا لتأجيل البطولة عامين.

وتأهلت إسرائيل في يونيو/حزيران من العام الماضي لأول بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لها من خلال الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عامًا قبل أن تخسر من إنجلترا.

وتلعب إسرائيل في أوروبا منذ سبعينيات القرن الماضي بعد مغادرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأسباب سياسية وأمنية.