بخلاف كرة القدم.. نيمار يمارس رياضة جديدة (صور)

وشارك نيمار، أمس الخميس، في احتفالات تتويج الهلال بكأس السوبر السعودي بالفوز 4-1 على اتحاد جدة، أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

ونشر نيمار مقطع فيديو مثيرا، بعد فوز الهلال 4/1 على الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، أمس الخميس، في المباراة النهائية.

ويغيب نيمار عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروغواي خلال أكتوبر الماضي.

وانتقل نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو بخلاف راتب اللاعب.

ويمتد عقد نيمار مع الهلال السعودي لمدة موسمين.