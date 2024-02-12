كوت ديفوار تتوج بأمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها بالفوز على نيجيريا

وكان منتخب كوت ديفوار قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

وقلبت كوت ديفوار تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان هالير.

وحقق منتخب كوت ديفوار بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.