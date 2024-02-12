فرحة لاعبو كوت ديفوار بهدف التعادل
فرحة لاعبو كوت ديفوار بهدف التعادلرويترز

كوت ديفوار تتوج بأمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها بالفوز على نيجيريا

أكمل منتخب كوت ديفوار عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان اليوم الأحد.

وكان منتخب كوت ديفوار قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

وقلبت كوت ديفوار تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان هالير.

وحقق منتخب كوت ديفوار بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.

كأس أمم أفريقيا 2023
منتخب نيجيريا
كوت ديفوار

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