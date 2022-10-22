هالاند يتفوق على كل لاعبي مانشستر سيتي الموسم الماضي

بعد نجاح إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتسجيل هدفين في مرمى برايتون، سجل النجم النرويجي أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 11 مباراة هذا الموسم أكثر من أي لاعب في فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا خلال موسم 2021/22 بأكمله.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 17 هدفا بهدفيه في الشوط الأول في مرمى برايتون آند هوف ألبيون.

وسجل المهاجم النرويجي الشاب البالغ عمره 22 عاما الآن في سبع مباريات متتالية على أرضه لصالح مانشستر سيتي في كافة المسابقات وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط منذ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في 2018.