هالاند يتفوق على كل لاعبي مانشستر سيتي الموسم الماضي
بعد نجاح إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتسجيل هدفين في مرمى برايتون، سجل النجم النرويجي أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 11 مباراة هذا الموسم أكثر من أي لاعب في فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا خلال موسم 2021/22 بأكمله.
ورفع هالاند رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 17 هدفا بهدفيه في الشوط الأول في مرمى برايتون آند هوف ألبيون.
وسجل المهاجم النرويجي الشاب البالغ عمره 22 عاما الآن في سبع مباريات متتالية على أرضه لصالح مانشستر سيتي في كافة المسابقات وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط منذ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في 2018.
وقدم هالاند أداء هائلا في بداية مسيرته مع مانشستر سيتي وأحرز 22 هدفا في 14 مباراة في جميع المنافسات منذ انضمامه لفريق المدرب غوارديولا قادما من بروسيا دورتموند الألماني في نهاية الموسم الماضي.
ويتفوق هالاند بفارق ثمانية أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يبد غوارديولا مدرب سيتي مندهشا من إبداعات هالاند، مسلطا الضوء على أرقامه المبهرة مع فرقه السابقة مولده النرويجي وسالزبورغ النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني وسيتي، إذ يتألق منذ أصبح لاعبا محترفا في 2016.
واتبع مهاجم مانشستر سيتي الذي يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مجموعة من التعليمات الصحية الغريبة منحته التفوق على منافسيه لسنوات.
وفي عام 2020، قال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لوسائل الإعلام النرويجية المحلية: "أرى هذا مفتاحًا لتحسين الأداء حتى بنسب قليلة فقط، بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة للتحسن يومًا بعد يوم، كل يوم يوفر فرصة جديدة للتحسن، في الأساس، إنها مسألة عقلية".