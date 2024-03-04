ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا مثيرا على يوفنتوس (فيديو)

حقق نابولي فوزا مثيرا على يوفنتوس بنتيجة 2/1 اليوم الأحد في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وتقدم خفيشا كفاراتسخيليا لنابولي في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وتعادل فيدريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 81، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن جياكومو راسبادوري سجل هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 88، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت من فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس بعد ضربة جزاء سددها فيكتور أوسيمين.