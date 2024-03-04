ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا مثيرا على يوفنتوس (فيديو)
حقق نابولي فوزا مثيرا على يوفنتوس بنتيجة 2/1 اليوم الأحد في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.
وتقدم خفيشا كفاراتسخيليا لنابولي في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وتعادل فيدريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 81، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
لكن جياكومو راسبادوري سجل هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 88، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت من فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس بعد ضربة جزاء سددها فيكتور أوسيمين.
وجمدت الخسارة رصيد يوفتوس عند 57 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي لعب 26 مباراة.
في المقابل يملك نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، 43 نقطة من 27 مباراة، في المركز السابع.
وحقق نابولي الفوز 12 مرة، وتعادل ست مرات، وخسر تسع مرات في 27 مباراة في الدوري الإيطالي.
في المقابل فاز يوفنتوس 17 مرة، وتعادل ست مرات، وخسر أربع مرات، في 27 مباراة في الدوري الإيطالي.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، فاز نابولي أربع مرات، وفاز يوفنتوس مرتين، وتعادلا مرة، فاز نابولي في واحدة منها بضربات الترجيح.