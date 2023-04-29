أراسكايتا لاعب أوروغواي ينقذ حصانا في البرازيل (صورة)
والد أراسكايتا كان فارسا وورث منه حب الجياد، إذ يملك أربعة يتنافس ثلاثة منها في سباقات.
أنقذ لاعب وسط أوروغواي جيورجيان دي أراسكايتا حصانًا كان سائبًا في وسط الشارع في بلدة صغيرة بشمال البرازيل، حيث انتشرت صورة للاعب والحيوان على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر مشجع يوم الخميس صورة أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، وهو يساعد الحيوان.
وكتب اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التقطت الحصان وحسب، ورفعته لأنقله إلى مكان آمن ليأكل".
وذكرت منصة "غلوبو" البرازيلية أن والد أراسكايتا كان فارسا وأنه ورث منه حب الجياد، إذ يملك أربعة يتنافس ثلاثة منها في سباقات.
وشارك أراسكايتا (28 عاما) في كأس العالم الأخيرة بقطر وسجل هدفين في آخر مباراة بدور المجموعات أمام غانا.
وتعرض لإصابة عضلية في قبل نهائي بطولة ولاية ساو باولو بين فلامنجو وفاسكا دا غاما الشهر الماضي، ومن المنتظر عودته للملاعب الشهر المقبل.