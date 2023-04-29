أراسكايتا لاعب أوروغواي ينقذ حصانا في البرازيل (صورة)

أنقذ لاعب وسط أوروغواي جيورجيان دي أراسكايتا حصانًا كان سائبًا في وسط الشارع في بلدة صغيرة بشمال البرازيل، حيث انتشرت صورة للاعب والحيوان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مشجع يوم الخميس صورة أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، وهو يساعد الحيوان.