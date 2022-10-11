جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة تمنح سيد عبدالحفيظ الدكتوراه الفخرية (صور)

منحت جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة LLC الدكتوراه الفخرية لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن تسليم الدكتوراه الفخرية لسيد عبد الحفيظ جاء تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته في مجال إدارة الشؤون الرياضية.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن وفد جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة LLC قام بتسليم شهادة الدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية للكابتن سيد عبدالحفيظ، بالإضافة إلى درع الجامعة.

واختتم الأهلي بيانه: "جاء هذا التقدير نظرًا لما قدمه مدير الكرة بالأهلي من خبرات في المجال الإداري للعبة كرة القدم على مدار سنوات طويلة، فضلًا عن تاريخه الكبير في الملاعب، سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية".