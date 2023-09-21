الدوري الأوروبي.. ليفربول يهزم لاسك لينز وفوز روما على شيريف تيراسبول (فيديو)

افتتح ليفربول مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز 3/1 على مضيفه لاسك لينز النمساوي، في حين فاز روما، وصيف نسخة الموسم الماضي، 2/1 على مضيفه شيريف تيراسبول من مولدوفا، اليوم الخميس.

وتقدّم فلوريان فليكر للاسك لينز في الدقيقة 14، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول على هذه النتيجة.