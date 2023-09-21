الدوري الأوروبي.. ليفربول يهزم لاسك لينز وفوز روما على شيريف تيراسبول (فيديو)
افتتح ليفربول مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز 3/1 على مضيفه لاسك لينز النمساوي، في حين فاز روما، وصيف نسخة الموسم الماضي، 2/1 على مضيفه شيريف تيراسبول من مولدوفا، اليوم الخميس.
وتقدّم فلوريان فليكر للاسك لينز في الدقيقة 14، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول على هذه النتيجة.
وسجل داروين نونيز هدف التعادل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقّع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بدفاع لاسك لينز.
وضمن الجولة الأولى تعادل تولوز الفرنسي مع مضيفه سانت جيلواز البلجيكي 1/1.
ويلعب ليفربول مع ويستهام، وليستر سيتي توتنهام، قبل أن يستضيف سانت جيلواز في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وفي مباراة روما وشيريف تيراسبول في المجموعة السابعة تقدَّم لياندرو باريديس لروما بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 45+4.
وتعادل كرستيان توفار للفريق المضيف، لكن روميلو لوكاكو سجل هدف الفوز لروما في الدقيقة 65 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ولحساب المجموعة ذاتها فاز سلافيا براغ التشيكي 2/0 على مضيفه سيرفيت السويسري.
وفي المجموعة الثامنة فاز باير ليفركوزن 4/0 على ضيفه هاكن السويدي، وتغلّب كارباغ أغدام الأذري 1/0 على مولده النرويجي.