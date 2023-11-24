لنشره مقطع فيديو مساندًا لفلسطين.. الشرطة الفرنسية تحتجز الجزائري يوسف عطال

وقالت صحيفة "نيس ماتان" المحلية إن الشرطة احتجزت عطال، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد نشر مقطع فيديو "يحض على الكراهية ضد إسرائيل"، وستتم إحالة مدافع نيس للنيابة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وحذف الدولي الجزائري الفيديو واعتذر عن نشره في وقت لاحق.

وطالب رئيس بلدية نيس كريستيان استروزي بالقبض على اللاعب الجزائري، فيما أوقفت رابطة الدوري الفرنسي عطال لمدة 7 جولات.