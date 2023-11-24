لنشره مقطع فيديو مساندًا لفلسطين.. الشرطة الفرنسية تحتجز الجزائري يوسف عطال
ألقت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، بسبب نشره مقطع فيديو مساندًا للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة "نيس ماتان" المحلية إن الشرطة احتجزت عطال، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد نشر مقطع فيديو "يحض على الكراهية ضد إسرائيل"، وستتم إحالة مدافع نيس للنيابة في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وحذف الدولي الجزائري الفيديو واعتذر عن نشره في وقت لاحق.
وطالب رئيس بلدية نيس كريستيان استروزي بالقبض على اللاعب الجزائري، فيما أوقفت رابطة الدوري الفرنسي عطال لمدة 7 جولات.
وساند عدد من لاعبي المنتخب الجزائري عطال على رأسهم المهاجم إسلام سليماني، ولاعب الوسط سفيان فغولي، بنشر رسائل دعم لزميلهم عقب احتجازه.
وكان "عطال" ضمن تشكيلة المنتخب الجزائري خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، الأسبوع الماضي، رغم غيابه عن مباريات فريقه نيس.
وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة بست نقاط من انتصارين، متقدمة بفارق 3 نقاط عن بوتسوانا وغينيا، وأوغندا، وموزامبيق، فيما تتذيل الصومال المجموعة بدون نقاط.
وبدأت إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم، وقفًا لإطلاق النار يستمر 4 أيام في أول هدنة خلال الحرب المستمرة منذ حوالي 7 أسابيع.